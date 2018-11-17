منظمة حقوقية: مقبرة العسكريين في درنة مُفجعة

وصفت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المقبرة الجماعية لأفراد القوات المُسلحة التي وُجدت في درنة بالأمر المُفجع والأليم، مُطالبة كافة الأطراف المعنية بضرورة الإسراع في كشف مُلابسات هذه الواقعة.

ودعت المنظمة في بيان لها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والقائد الأعلى للقوات المُسلحة والمُدعي العام إلى تفعيل عمل الأجهزة القضائية والمحاكم لما لهذه الخطوة من دور في السعي نحو ملاحقة ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.

يُشار إلى أن فرق الهلال الأحمر في درنة قد عثرت قبل 4 أيام في ضواحي منطقة الحيلة في درنة على 22 جثة تعود لأفراد من القوات المُسلحة قتلوا على يد المُتطرفين عام 2011، بحسب ما ذكره مدير مديرية أمن درنة.

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