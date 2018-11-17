معيتيق: شركة الخدمات العامة أدائها سيء ولا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك

ليبيا – إعتبر عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم السبت خلال إجتماعه مع وكيل وزارة الحكم المحلي وعميدي بلديتي سوق الجمعة وأبو سليم أن آداء شركة الخدمات العامة سيئ ولا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك.

معيتيق أوضح في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن الاجتماع ناقش موضوع تحسين أداء شركة الخدمات العامة ومعالجة القصور في آدائها بما فيها متابعة موضوع اعادة هيكلتها لتحسين خدماتها المقدمة.

وأكد عضو الرئاسي على أنهم إتفقوا خلال الإجتماع على ضرورة إستمرار العمل وتقديم المقترحات بشأن إعادة هيكلية الشركة في مدة اقصاها نهاية الاسبوع الحالي لإصدار القرار المناسب بشأنها من المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن العديد من المواطنين يشتكون من تكدس القمامة في عدة مناطق بمدينة طرابلس ومنها بلديتي سوق الجمعة وأبو سليم مما يجعل المواطنين يضطرون إلى إحراق القمامة ما يسبب في تلوث الهواء في تلك المناطق ، وتحمل الحكومة شركة الخدمات العامة مسؤولية هذا الامر حيث أعطى معيتيق الشركة في وقت سابق مهلة 72 ساعة لتصحيح أوضاعها دون الكشف عن النتائج التي وصلوا اليها مع الشركة بعد التحذير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية