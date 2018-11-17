البعثة تُرحب بمعاقبة مجلس الأمن لبادي

رحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم السبت، بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صلاح بادي عضو المؤتمر الوطني السابق، وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا 2014 .

وكتبت البعثة بحسابها في “تويتر”، “ترحب بعثة الأمم المتحدة بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية”.

وكانت الخارجية البريطانية، أعلنت في بيان لها، أن مجلس الأمن الدولي، وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي عضو المؤتمر الوطني السابق، أحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا 2014 .

ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها الرسمي على تويتر تصريحا لوزير شؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت“، أعلن خلاله، بأن بريطانيا نجحت في مساعيها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على صلاح بادي قائد إحدى المجموعات المسلحة في ليبيا، والمعروفة باسم ”لواء الصمود” .

وأكد “أليستر” على المضي قدماً في محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا.

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