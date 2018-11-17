عصابات الدواء.. خطر يُهدد سكان مدينة المرج

يشهد قطاع الصيدليات في مدينة المرج تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية والأدوات ونقصاً في بعض الأدوية والكوادر العاملة.

تضم المدينة نحو 70 صيدلية أغلبها مخالفة ويعمل بها أشخاص من خارج التخصص لم يخضعوا لشروط مزاولة المهنة التي تُشرف نقابة الصيادلة على تقييمها.

ويشتكي أغلب الصيادلة من الدخلاء على المهنة من جهة وتقاعس الجهات الرقابية المعنية عن اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم من جهة أخرى.

ولم يجد مواطنو مدينة المرج من يحميهم من هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن كسوء التخزين أو الأدوية المهربة أو الدخلاء على المهنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية