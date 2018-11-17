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عصابات الدواء.. خطر يُهدد سكان مدينة المرج

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد قطاع الصيدليات في مدينة المرج تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية والأدوات ونقصاً في بعض الأدوية والكوادر العاملة.

تضم المدينة نحو 70 صيدلية أغلبها مخالفة ويعمل بها أشخاص من خارج التخصص لم يخضعوا لشروط مزاولة المهنة التي تُشرف نقابة الصيادلة على تقييمها.

ويشتكي أغلب الصيادلة من الدخلاء على المهنة من جهة وتقاعس الجهات الرقابية المعنية عن اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم من جهة أخرى.

ولم يجد مواطنو مدينة المرج من يحميهم من هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن كسوء التخزين أو الأدوية المهربة أو الدخلاء على المهنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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