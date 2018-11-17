محاولة انتحار أحد سجناء سجن “الكويفية”

أخبار ليبيا24- خاص

حاول أحد سجناء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الأنتحار بقطع أوتار يده داخل السجن في مدينة بنغازي شرق البلاد.

ونقل السجين معتز المبروك البالغ من العمر 31 عامًا إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، لإنقاذ حياته، وتدخل الأطباء على الفور بعد تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمه فور وصولة إلى المستشفى.

وقالت مصادر أمنية وطبية في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن السجين حالته الصحية مستقرة، وتم إنقاذ حياته.

وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي في وقت سابق صورة لأحد نزلاء سجن الكويفية قام بخياطة الفم بواسطة سلك معدني تعبيرًا منه لاحتجاجه على الوضع داخل السجن، بينما ردت بعض المصادر الأمنية أن السجين يعاني من اضطراب نفسي ويتعاطى الممنوعات، في ظل صمت الجهات المختصة داخل السجن.

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