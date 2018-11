«مالية الوفاق» توافق على الميزانية التشغيلية المقترحة للمدارس

المتوسط:

أفاد مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، عبد الفتاح الفاضلي، بأنَّ الوزارة اعتمدت مقترح وزارة التعليم بتخصيص «ميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمية».

وأضاف الفاضلي، أنَّ صرف الميزانية التشغيلية سيستمر لكل مدرسة بصفة دائمة في كل عام، مؤكدا إحالة مبلغ 25 مليون المدرجة تحت هذا البند لكل مكاتب الخدمات المالية في المناطق؛ تمهيدا لإحالتها لمراقبة التعليم التي ستتولى صرفها للمدارس.

وأشار الفاضلي، إلى أنَّ الصرف سيتم وفقا لمعيارين أساسيين تم اعتمادهما وهما ثلثا المبلغ طبقا لعدد التلاميذ وثلث المبلغ طبقا لعدد القاعات الدراسية في كل مدرسة.

