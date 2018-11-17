البعثة الأممية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على صلاح بادي

ليبيا – علقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إعلان بريطانيا بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا لتأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على من وصفته بـ”قائد الميليشيات” صلاح بادي .

بعثة الأمم المتحدة رحبت في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.

وثيقة | عقوبات مجلس الأمن ضد بادي تدخل حيز التنفيذ

هذا وقد أعلن مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة ( بتوقيت نيويرك – بوقت مبكر من صباح السبت بالتوقيت المحلي فى ليبيا ) إدراج إسم صلاح بادي رسمياً على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر نتيجة ممارستهم أنشطة تعزعز الأمن.

وقال المجلس فى قرار ترجمته المرصد وقد تحصلت عليه من مصدر دبلوماسي رفيع فى نيويورك بأن هذا الإدراج يأتي وفق المواد المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 من قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 والفقرة 19 من القرار 1973 من ذات السنة وهما المعتمدان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف القرار بادي بأنه قائد مليشيا مسلحة تدعى لواء الصمود المعروفة أيضاً باسم فخر أو “كبرياء ليبيا” وقائد كتيبة المرسى فى مصراتة ووفقًا للفقرات 15 و 17 من القرار 1970 فقضت العقوبات بأن يكون على حظر السفر وتجميد الأصول.