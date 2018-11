المتوسط:

رحبت بعثة الأمم المتحدة، بالتزام مجلس الأمن بمحاسبة كل من يسعى إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا.

وبحسب تغريدة للبعثة على موقع تويتر، رحبت أيضاً بمحاسبة كل من يرفض الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصل تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية في ليبيا

وكانت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، قد أعلنت مساء السبت، عن فرض عقوبات على صلاح بادي، أحد قادة العملية العسكرية الشهيرة باسم “فجر ليبيا”.

The post «البعثة الأممية»: نرحب بمحاسبة من يرفض الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية