البعثة الأممية ترحب بالعقوبات الدولية على صلاح بادي وتدين اشتباكات الجنوب

العنوان-طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بما وصفته بالالتزام “القوي” من مجلس الأمن بمحاسبة من يسعى إلى تقويض الاستقرار والأمن، والذين يرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية في ليبيا في إشارة إلى القرار الصادر بفرض عقوبات على صلاح بادي لتسببه بزعزعة أمن مدينة طرابلس أكثر من مرة .

كما عبرت البعثة في بيان منفصل عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة في الجنوب. وإذ تعرض البعثة مساعيها الحميدة، فإنها تدعو لضبط النفس ووقف التصعيد والحوار ويعرب الممثل الخاص غسان سلامة عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

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