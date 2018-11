اختتام ورشة «مفوضية اللاجئين» بمشاركة 30 منظمة عاملة في ليبيا

المتوسط:

اختتمت وحدة الحماية التابعة لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأسبوع الجاري، ورشتي تدريب لشركاء المفوضية العاملين في ليبيا.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، بأنَّ التدريب يتعلق بكافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها وحدة الحماية في ليبيا، من المساعدة الطارئة إلى المساعدات الطبية والمالية وغيرها من الخدمات المقدمة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، حيثُ أقيمت ورشات التدريب في العاصمة طرابلس، وشارك فيها حوالي ثلاثين من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في ليبيا.

