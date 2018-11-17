البعثة تدعو “المشاشية” و”المقارحة” لضبط النفس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أبناء قبيلتي المقارحة والمشاشية المتنازعين إلى ضبط النفس والابتعاد عن تصعيد النزاع الحاصل بينهما واللجوء إلى لغة الحوار.

وعبّرت البعثة في بيان لها، السبت، عن بالغ قلقلها تجاه النزاع المُسلح الذي اندلع بين القبيلتين، مُتمنية الشفاء العاجل لضحايا هذه المواجهات.

وكان مجلس النواب قد حث حكماء ومشائخ وأعيان القبيلتين إلى التدخل السريع والسعي للصلح بين المُتنازعين من أبناء الوطن الواحد.

وطالب النواب أبناء المقارحة والمشاشية بعدم ترك مجال للفتنة بينهما، والتي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدم.

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