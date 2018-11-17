صور | ختام عمل الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي بمشاركة عميد ونواب تاجوراء

ليبيا – شهدت بلدية تاجوراء ظهر اليوم السبت ختام أعمال الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي بمشاركة لفيف من الناشطات المهتمات بالتوعية من هذا المرض والمشرفين على الحملة بالبلدية وغيرها من المناطق.

وحضر هذا الحفل أعضاء مجلس النواب عن تاجوراء ، بلخير الشعاب ، الصادق الكحيلي ، وخالد الأسطى إضافة لعميد المجلس البلدى و رئيس وحدة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالبلدية ووزيرة الشؤون الإجتماعية السابقة بحكومة الإنقاذ سميرة الفرجاني.

وقد شهد الحفل تكريم عدد من المسؤولين بالبلديات والقطاعات الأخرى نظير دعمهم للحملة وتسهيل حركة فريقها طيلة فترة عملهم .

وإستمرت الحملة على مدار الأسابيع الماضية وقد زارت عدد من المدن والمناطق الليبية وكان أبرز أعمالها توعية النساء للكشف المبكر وخصصت لذلك عدداً من العيادات التي أجرت الكشوفات وقد أٌعلن فى حفل اليوم الإستبيانات والإحصائية النهائية لعمل الفريق .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية