من تونس.. السفارة الأمركية في ليبيا تستأنف عملها

كشفت السفارة الأميركية في ليبيا عن استئناف سفيرها بيتر ويليام بودي عمله كقائم بأعمال السفارة من داخل الأراضي التونسية.

حي قالت السفارة عبر موقعها الرسمي الجمعة:

“إن الولايات المتحدة تحت قيادة السفير بيتر ستواصل شراكتها الوثيقة مع الشركاء الليبيين والدوليين”.

كما أشارت السفارة عبر منشورها إلى أن العلاقات التي أقامها بيتر في أوساط مختلف مكوّنات المجتمع الليبي ضرورية لا سيما وأنّ الليبيون يستعدون لاغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم على المسار الصحيح من أجل مستقبل أكثر إشراقا لجميع مواطنيها حسب وصفها.

يُذكر أن معظم السفارات الأجنبية لدى ليبيا تُزاول عملها من تونس بسبب تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

