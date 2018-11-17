لهذه الأسباب.. السفير الأميركي لدى ليبيا يزور مقر «أفريكوم» في ألمانيا

العنوان-شتوتغارت

زار سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، بيتر بودي، مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم في شتوتغارت عاصمة ولاية بادن فوتمبرغ الألمانية.

وقالت قيادة أفريكوم في بيان لها إن الهدف من الزيارة كان لقاء قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاوسر، والمشاركة في المناقشات مع قادة آخرين رئيسيين فيما يتعلق بالوضع الأمني والسياسي في ليبيا.

وتأتي زيارة السفير الأميركي إلى مقر أفريكوم في أعقاب حضوره مؤتمر باليرمو الدولي الذي كانت تستضيفه إيطاليا حول ليبيا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

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