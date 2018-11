تعاون تكنولوجي بين ليبيا والولايات المتحدة

رحبت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية بالتوقيع على بروتوكول تعديل و تمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم و التكنولوجيا بين دولة ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة سنوات قادمة قابلة للتجديد.



وقالت الجمعية إن التوقيع على تجديد هذا الاتفاق يمثل خطوة على الطريق في إتجاه تعزيز التعاون و ربط الصلات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية في بيان السبت أن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و ليبيا يشكل عاملاً للدفع بالتقدم العلمي و الاقتصادي معاً، و يتيح إطارا للتعاون بما يسهم في الرخاء الأقتصادي لكلا البلدين .

وأضاف البيان :

“إن جمعية الصداقة الليبية الأمريكية تثمن الجهد المبذول و تحيي القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين على ما يبذل من جهد لتطوير هذه العلاقات بما يترجم متانة العلاقات بين البلدين”.

وأوضحت الجمعية أن هذه الاتفاقيات تشكل نموذجاً يحتذى به في السياسة الدولية لما تمثله من سعي متواصل نحو التقدم و التنمية المستدامة و تحقق الاستقرار و الرخاء للشعوب و تعزز الاتجاه نحو السلم و التنمية.

وقال البيان :

“إن جمعية الصداقة الليبية الأمريكية تهنيء الحكومتين و الشعبين الصديقين على تجديد هذا الاتفاق الذي يفتح الباب على عشر سنوات من العمل الجاد و المثمر بما يحقق التعاون من اجل التنمية و الإستقرار “.

يشار أن التوقيع على هذا البروتوكول الذي تم في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الرابع عشر من نوفمبر الجاري قام به عن الجانب الليبي سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة وفاء بوقعيقيص، وعن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة والعلوم جوديث غاربر .

