كشف المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا أمرالله إيشلر أن وفد بلاده إلى مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي إنعقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أظهر موقفاً حازماً بإنسحابه من الجلسات، بسبب عقد بعض الوفود اجتماعاً مصغراً غير رسمي على هامش المؤتمر الرسمي.

حيث رأى إيشلر أنه من غير الممكن تناول الأزمة الليبية بمعزل عن مسيرة الربيع العربي، وأن حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة سواء في ليبيا أو سورية أو اليمن، لا يمكن حلها دون إرادة سياسية حقيقية من المجتمع الدولي، مُعتبراً أنه يجب أن تكون إرادة الحل متوفرة لدى الأطراف الليبية أيضاً،قائلاً:

“للأسف عندما ننظر إلى واقع الحال نجد أن التفرّق في ليبيا يزداد عمقاً، ويؤسفني أن أقول أننا لسنا قريبين من الحل في هذا البلد”.

وأشار المسؤول التركي إلى أن تعيين بلاده مبعوثاً خاصاً لها في ليبيا، يشير إلى مدى الأهمية التي توليها أنقرة لهذا البلد، مُضيفاً:

“عندما تم تعييني مبعوثا خاصا إلى ليبيا توجهت إلى هذا البلد، أبلغت جميع الأطراف أن تركيا تعارض التدخلات الخارجية في أموره وتدعو الجميع إلى الوحدة والتضامن وتشجع كافة الأطراف لتحقيق تلك المبادئ”.

هذا وكان الوفد التركي قد انسحب مؤخراً من المشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في خطوة احتجاجية على عقد قمة مصغرة على هامش المؤتمر.

The post مبعوث تركيا إلى ليبيا يكشف سبب انسحاب بلاده من مؤتمر باليرمو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا