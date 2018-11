الأمن المركزي أوباري يشرف على تأمين وصول السيولة النقدية عبر مطار المدينة

قام أعضاء الأمن المركزي بفرع وادي الآجال أوباري التابع للإدارة العامة للأمن المركزي بتأمين شحنة السيولة النقدية التي وصلت عبر مطار المدينة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن أعضاء الأمن المركزي فرع وادي الآجال أوباري المكلفين بتأمين شحنة السيولة النقدية القادمة لمدينة أوباري قاموا بتأمينها منذ وصولها عبر مطار أوباري المدني واستلامها من مهبط المطار.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أنه تم تأمين توصيل السيولة النقدية لكل المصارف بالمدينة حسب توزيع مصرف ليبيا المركزي.

