«ليبيا المركزي» يبحث تعزيز النمو الاقتصادي في حوض المتوسط

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير الجمعة بالعاصمة تونس في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط.

ونظم المؤتمر الذي حمل عنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” كل من بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.

وتناول المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة البحر المتوسط.

وشهد المؤتمر حضور كل من محافظي البنوك المركزية (إسبانيا-تونس-المغرب والجزائر) وممثلي البنوك المركزية (مالطا، فرنسا وإيطاليا) وممثل البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة وعدد من المنظمات الدولية والأكاديمية.

هذا وتطرق المؤتمر إلى خلق تنمية إقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.

