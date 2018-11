تواصل الاستعدادات لتفعيل مطار سرت الدولي

تابع عميد بلدية سرت مختار المعداني أعمال الصيانة والاستعدادات لتفعيل عمل مطار سرت الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء المعداني مدير عام المطار صلاح أبو جازية لمناقشة الاستعدادات لبدء الأعمال التمهيدية في إعادة توصيل الكهرباء لمطار سرت الدولي.

يشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر في وقت سابق تعليماته لوزارة المواصلات لتفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به.

يذكر أن مطار سرت الدولي تعرض للدمار أثناء عملية البنيان المرصوص في حرب تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.

