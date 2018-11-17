مجلس الأمن يوافق على فرض عقوبات ضد صلاح بادي

أعلنت دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، تأمينها موافقة مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضد صلاح بادي تقضي بمنعه من السفر وتجميد أرصدته.

ويأتي قرار تأمين الموافقة لفرض عقوبات ضد بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015)، بحسب ما أعلنت الخارجية البريطانية في بيان لها أمس الجمعة.

وقالت الخارجية البريطانية، إن صلاح بادي له دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر الماضيين، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين.

وأشارت الخارجية البريطانية، إلى أن هذه العقوبات رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي، مؤكدة أن بلادها لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن “صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا”، وفق ما ذكر نص البيان.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض في أول أبريل 2016 عقوبات على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ التابة للمؤتمر خليفة الغويل، بتهم عرقلة الاتفاق السياسي، الموقّع في الصخيرات سنة 2015 بين الأطراف الليبية.

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