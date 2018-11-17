سايكس بيكو جديد في ليبيا.. كونتي يكشف تقسيم الكعكة الليبية على إيطاليا وفرنسا

كشف متابعون للشأن الليبي مؤامرة جديدة تحاك بليبيا وأبنائها، يديرها الإيطاليون والفرنسيون فيما بينهما بما يحافظ على مصالحهما في ليبيا.

المحللون قالوا إن مؤتمر باليرمو حول الأزمة السياسية في ليبيا، ظل ملتبساً حتى الساعات القليلة التي سبقت انعقاده، حتى يمكن القول إن العديد من التصريحات المهمة قد ضاعت في زحمة الإعداد له من دون أن يلتقطها الليبيون الذين أظهروا نوعًا لافتًا من “اللا مبالاة السياسية” تجاه المؤتمر الذي رأوه أنه لا يختلف كثيرًا عن مؤتمرات ولقاءات عُقِدت خارج ليبيا، وقيل إنها تستهدف إصلاح الوضع السياسي في ليبيا، فيما كان الليبيون يتدهور وضعهم المعيشي أكثر يومًا بعد آخر.

المحللون لفتوا إلى أنه وقبل اثنتين وسبعين ساعة فقط من موعد انعقاد مؤتمر باليرمو أطلق رئيس وزراء إيطاليا “جوزيبي كونتي” تصريحاً صادماً، لكنه مر مرور الكرام، ولم ينتبه إليه أحد، ويكشف بوضوح أن “مصالح العالم” أهم بكثير من “الوجع الليبي” إن صح التعبير، وأن المؤتمر قد لا يكون عُقِد لأهدافه المعلنة بشأن مساعدة الليبيين على تجاوز محنتهم السياسية، بل ربما من أجل “اتفاق تقاسم مصالح” بين أكثر دولتين تبديان اهتمامًا مستمرًا وخاصًا بالأزمة الليبية، والمقصود هنا فرنسا إلى جانب إيطاليا والتي كان قد أُطيح بها قبل نحو شهرين بتفاهمات جرت في قصر الإليزيه بباريس خلال شهر مايو الماضي، لكن سرعان ما أدار ساسة ليبيون ظهرهم لهذه التفاهمات وهم يترجلون للتو نحو عتبات قصر الإليزيه.

“جوزيبي كونتي” قال إن بلاده وفرنسا لديهما بعض الاختلافات في وجهات النظر بشأن ليبيا، لكنهما متفقتان على احترام مصلحة الآخر في ليبيا، وأنهما تتصلان على الدوام بشأن هذه المصالح، لكن “كونتي” ومن قبله الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، ووزير خارجيته “جان إيف لودريان” لم يصرحوا ما هي هذه المصالح التي أكدوا أنها متفق عليها بين روما وباريس.

أما رواد مواقع التواصل الاجتماع من الليبيين علقوا على التصريحات الفرنسية الإيطالية قائلين إن هذه المصالح لا يمكن أن تهدف إلى ينال الليبي سيولته وخبزته أو وقوده من دون “طوابير مهينة”.

وبالتأكيد – وما زال الحدث لتعليقات رواد المواقع التواصل الاجتماعي، ليس مُتصوّراً أن تكون هذه المصالح لها علاقة بـ “توفير ظروف المحاسبة” لساسة ليبيين مارسوا “نهباً منظماً لمال الليبيين”، وبالتأكيد أيضا لا يمكن أن تكون المصلحة المتفق عليها فرنسياً وإيطالياً لصالح “تدخل قوي” لضرب الجماعات المسلحة التي تعيث فساداً وفوضى في العاصمة التي يقطنها مليوني مواطن لا تمضي أشهر قليلة حتى يكونوا مجددًا رهينة للفوضى والقصف العشوائي.