مركز السلام ببنغازي ينظم ندوة حول إعادة إعمار المدينة بمشاركة شركة عالمية متخصصة

إحتضن مركز السلام ببنغازي مساء السبت ندوة حول إعادة إعمار بنغازي بحضور ممثلين عن شركة “سوليدير” التى أشرفت على إعمار وسط مدينة بيروت

وشهدت الندوة مشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري وعضو البرلمان د. عائشة الطبلقي وصالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة ببنغازي وناصر نجم رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمجلس المحلي “وسط البلاد” وممثل عن شركة برقة القابضة ومجموعة الطارق ونخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن العام واسُتمع خلال الندوة لتجربة إعمار بيروت مصحوب بمحاولة الإسقاط والمقارنة مع احتياجات بنغازي لإعادة إعمارها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية