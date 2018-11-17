مديرية أمن درنة تحقق في جرمة تصفية 22 عسكري في شهر فبراير سنة 2011

ليبيا – قال مدير مديرية أمن درنة فتحي عقيلة إن بداية الجماعات الإرهابية في المدينة كانت واضحة وظاهرة منذ سنة 2011 وفيما يخص ظهور الجماعات بداية كانت من خلال تصفية 22 شخص من أفراد الأجهزة الأمنية من الامن الداخلي والخارجي يوم 20 فبراير 2011 حيث كانت الأسباب حينها خفية وغير واضحة، مشيراً إلى أنه بعد تصفية هؤلاء العسكريين إتضح الأمر فهم أشخاص تابعين للقوات المسلحة كانوا مأمورين بعمل معين.

عقيلة أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الخميس وتابعتها صحيفة المرصد أنهم كانوا شاهدين على تلك المرحلة في عام 2011 بمنطقة مرتوبة عندما تم جمع بعض أفراد الشرطة والعسكرين بهدف حماية وتأمين المنطقة ومقدراتها والأماكن العامة من خلال القيام بدوريات بمجهود شخصي.

وتابع قائلاً :”تم إبلاغنا حوالي الساعه 3 ظهراً من أحد مواطني درنة كان ماراً بالصدفة من بوابة ” الحيلة ” التي كانت مركز أمني في السابق ووجد هؤلاء الناس مقتولين يوم 20 فبراير وعلى الفور توجهنا للمنطقة ووجدنا الجثث بالفعل مكبلة ومرمى عليهم الرصاص من جهة الرأس وكان من بينهم شخص يأن لنجد الطلقة في جهة الفم وتم إسعافه وهو أحد الشهود على الحادثة”.

وذكر أن الناجي الوحيد لم يستطيع التحدث حينها فقط أخبر أنه من مدينة الزاوية لسوء وضعه الصحي حيث كان قد أصيب برصاصة أخترقت فمة وسببت فجوة سطحية في الجمجمة، موجهاً رسالة له إن كان على قيد الحياة بالتواصل مع مكتب النائب العام لمعرفة أسماء من كان يرافقهم حينها ليتمكن ذويهم من التعرف على رفات أبنائهم ولإستخلاص الحقيقة.

وبيّن أن أسماء القتلى موجودة لديهم ولدى القضاء حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق مكتب المحامي العام خير الله حكيكة، منوهاً إلى إتخاذهم الإجراءات الاولية وإستدعاء الخبرة القضائية بإعتبارهم المختصين بإخراج الجثث بالتعاون مع مديرية أمن درنة والبحث الجنائي والأمن المركزي والهلال الأحمر.

كما كشف عن أحد الأسماء الجاري التحقيق معها وهو عبد الحكيم الحصادي من أكبر قيادات الجماعات المتطرفة في البداية أما بقية الاسماء فقد تحفظ عن ذكرها إلى حين إنتهاء التحقيقات، مبيناً أن هذا العمل لم يتم إلا بعد تحرير درنة من قبل الجيش بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس الأركان العامة وسلاح الجو.

ولفت إلى أنه من واجبهم الآن تحمل المسؤولبية والأمانة بعد تحرير المدينة من خلال تأمينها وحماية الأرواح والأموال والبحث عن المقابر الجماعية ، مشيراً إلى أخذهم البصمات الخاصة بكل جثة قبل تسليمها للقضاء ودفنها، مشدداً على أن الإجراءات المتبعة في التحقيق بهذه الجريمة ستثبت للعالم أن ليبيا دولة قانون تحت إشراف قضائي وجيش منظم وشرطة تابعه لوزارة الداخلية كما سيتم الكشف عن نتائج التحقيق حين الإنتهاء منها.

عقيلة إستطرد حديثه مؤكداً :” على أن الأمر الذي منع إخراج رفات هؤلاء الناس هو سيطرة الجماعات الإرهابية في ذلك الوقت ونطمئن اهلهم انه تمت الصلاة عليهم من ابناء الوطن الخيرين”.

وبشأن الارهابيين الذين منعوا اقامة الصلاة على الجثث قال :” فتحي صالح الشاعري وفتحي عجيب ومعهم آخرون منعوا دفنهم وقالوا إنهم طواغيت وتمت الرماية على من كان حاضراً حيث تدخلنا وقتها ومنعناهم من مهاجمة الذين كانوا يصلون عليهم، هؤلاء العسكريين لم يوضعوا بالأكفان لأنهم كانوا مكبلين بالأغلال ومربوطين فتم وضعوهم في بطاطين بشكل هلال”.

وعبر عن أسفه إزاء إبتلاء مدينة درنة بالجماعات المسلحة واصفاً إياها بـ”السرطان”، مشيراً إلى أنهم كانوا يسيطرون على المنطقة ويقومون بدفن جثث يجلبونها من خارج المدينة.

وأضاف :”عملية إخراج رفات هؤلاء لا بد أن تتم وفق إجراءات قانونية لتضمن حقوق ذويهم فلا يوجد علامة تدل على هؤلاء العسكريين من هم حتى أهاليهم لا يمكنهم التعرف عليهم لذلك تم الإتصال مؤخراً ببعض عائلاتهم في منطقة ترهونة وعائلات خارج البلاد ليتواصلوا مع مكتب المحامي العام وتم ترقيم الرفاة وأخذ بصماتهم قبل الدفن لكن أسمائهم غير موجودة”.