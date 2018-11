الإفراج عن فوائد أموال ليبية مُجمّدة في عدد من دول أوروبا

قال موقع “بوليتيكو” الأمريكي المشهور إن دول (بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، لكسمبروغ وبلجيكا) أفرجت عن فوائد أموال ليبية مجمدة لديها.

وأضاف الموقع أن هذه الدول نفذت بطريقة خاطئة نظام العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، واستغلت الثغرات للإفراج عن فوائد هذه الأموال، بحسب الموقع.

وأوضح موقع “بوليتيكو” أن فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا نفى علمه بالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول بخصوص الأموال الليبية، مضيفًا أن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبروغ لم تعلق على الموضوع.

