برلمان ليبيا يدعو قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف الاقتتال

دعا مجلس النواب، كافة الأطراف في قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف القتال وضبط النفس ودرء الفتن ومراعاة حرمة الدم المسلم.

وأشار المجلس في بيان لها أمس الجمعة، إلى أنه يتابع ببالغ القلق الاشتباكات التي وقعت بالقرب من منطقة الشويرف بين أبناء قبيلتي المقارحة والمشاشية والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بين الأخوة من أبناء الوطن الواحد.

وطالب المجلس، المشايخ والحكماء والأعيان بسرعة التدخل وحقن دماء الأخوة والعمل على إنهاء أي نزاع، وتحقيق الصلح بين الأخوة ليعود الأمن والأمان للمنطقة، وفق ما ذكر البيان.

ووقعت الأربعاء الماضي اشتباكات مسلحة بين قبليتي المشاشية والمقارحة في منطقة وادي بوقيلة الواقعة بنحو 30 كيلو شمال الشويرف، وذلك على خلفية نزاع على ملكية أرض في منطقة أبو قيلة.

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