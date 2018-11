المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا.

وأضافت البعثة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن مجلس الأمن أكد على محاسبة من يرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.

