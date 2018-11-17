الزوايا الصوفية ببنغازي تستعد للاحتفال بالمولد النبوي رغم تحذيرات “المداخلة”

تستعد الزوايا الصوفية في مدينة بنغازي مساء الثلاثاء القادم، للاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف الذي يوافق 12 ربيع الأول من كل عام هجري.

وأعلن المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية، عن إقامة احتفال حاشد وضخم في مدينة بنغازي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعم أمني كبير من الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى.

وأوضح المجلس، أن موكب الاحتفال سينطلق من ساحة الكيش بمدينة بنغازي مساء الثلاثاء المقبل عند الساعة الرابعة عصرا، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس.

وطالب المجلس، بالتقيد بالمظهر العام بتوحيد الزي وهو اللباس الأبيض وغطاء الرأس الأبيض، وإتباع اللجنة المشرفة في التنظيم ومساعدتهم علي النظام، وإتباع إرشادات اللجنة المشرفة والمسؤولين علي الخدمات وتسهيل كافة الخدمات لكل المشاركين.

ودعا المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية، إلى أن جميع الطرق الصوفية والمحبين إلى التجمع بزاوية بوغرارة العيساوية في منطقة الماجوري في بنغازي لقراءة السيرة النبوية الخميس القادم.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموازية بالبيضاء، التي يديرها جماعة ما يعرف بالسلفية “المداخلة”، قد حذرت في بيان لها عامة المسلمين من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وطالبت الهيئة، الخطباء بعدم الانصياع إلى أمرها أو التعامل معها، داعية من لديه القدرة على منع هذه الاحتفالات الكفرية وجوب منعها والضرب بقوة على مرتكبي هذا الإثم واستتابة من يقوم بها، وذلك لأنها “حكومة ليست شرعية وليسوا ولاة أمور ويدعون إلى الكفر بواح”، وفقا للبيان.

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