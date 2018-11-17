تعليقا على عقوبة بادي.. البعثة الأممية ترحب بمحاسبة مجلس الأمن لمقوضي استقرار ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالالتزام القوي من مجلس الأمن الدولي بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.

وجاء هذا الترحيب من البعثة الأممية في إشارة منها إلى قرار موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد صلاح بادي تقضي بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، بموجب بنود قرار المجلس رقم 2213 (2015)، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أمس الجمعة.

وقالت الخارجية البريطانية، إن صلاح بادي له دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر الماضيين، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين.

وأشارت الخارجية البريطانية، إلى أن هذه العقوبات رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي، مؤكدة أن بلادها لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن “صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا”، وفق ما ذكر نص البيان.

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