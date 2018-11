«الكبير» يحضر اجتماع محافظي البنوك المركزية بتونس

المتوسط:

عُقدت الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي، بتونس، بحضور الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ومحافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إضافةً إلى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وناقش الاجتماع استعراض سبل التعاون الفعال على مستوى البنوك المركزية المغاربية وتفعيلها، كما تم الاتفاق أن يتولى البنك المركزي التونسي مهام الأمانة العامة للمجلس.

وأفضى الاجتماع إلى الخروج بجملة من التوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تُعنى بتبادل التجارب وتوحيد السياسات حول : “التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة، الشمول المالي، الصيرفة الإسلامية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

