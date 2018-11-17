دبرز : الغرفة الأمنية صبراتة تقاد من خارج ليبيا وإعتقلت الغرابلي لأنه يرفض عسكرة الدولة

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الأستشاري بلقاسم دبرز عن إستيائه الشديد من القبض على رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل العميد الطاهر الغرابلي ، معتبراً بأن القبض عليه تم لأنه ضد عسكرة الدولة .

دبرز اكد في تصريح لقناة النبأ الجمعة تابعته صحيفة المرصد على أن الغرابلي لا زال حتى هذه اللحظة رهن الاعتقال في سجن الشرطة العسكرية في صرمان دون سبب يذكر ، مبيناً بأنهم في مجلس الدولة تواصلوا مع الشرطة العسكرية التي أكدت وجوده لديهم في وضع جيد.

وأتهم دبرز الغرفة الأمنية صبراتة بالوقوف وراء اعتقال الغرابلي ، معتبراً أن هذه القوة (الغرفة الامنية صبراتة التابعة للمجلس الرئاسي) مؤدلجة وتتصرف وفق أهواء من يقودها خارج ليبيا على حد زعمه.

وأعتبر دبرز أن هذه الواقعة لم يتم الاهتمام بها إعلامياً بالشكل الكافي، وبأن ما حدث لا يمكن السكوت عنه ، ولفت الى أن هذا التصرف يعتبر ضربة قوية للمؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية بقيادة أسامة جويلي خصوصاً وان الشخصية التي تم استهدافها من قبل الغرفة التابعة لهم هو ضابط كبير.

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