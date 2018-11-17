بيتر بودي يستأنف عمله بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا في تونس

ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم السبت عن عودة السفير “بيتر ويليام بودى” لاستئناف عمله بمقر السفارة في تونس.

السفارة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن بودي عاد لممارسة عمله في الوقت الذي يستعد فيه الليبين لأغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراق لجميع مواطنيها.

وأشارت السفارة الى أهمية العلاقات القوية التي بناها بودى في ليبيا مع الاطراف المختلفة ، وأكدت على مواصلة الولايات المتحدة العمل مع شركائها الليبين والدوليين من خلال شراكة وثيقة ، مبينةً بأن الشعب الليبي يسعى للوصول الى حكومة موحدة تركز على توفير الأمن والأزدهار لليبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية