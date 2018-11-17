مصدر لـ218: ميناء الخمس يعود للعمل الأحد

أفاد مصدر مطلع لقناة 218، بأنه من المنتظر أن يعود ميناء مدينة الخمس إلى العمل يوم غد الأحد، بعد أن أوقفت هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية العمل فيه منذ أكتوبر الماضي، بسبب انعدام الأمن.

وقال المصدر إن الهيئة وافقت على إعادة افتتاح الميناء بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الميناء والجهات الرقابية العاملة فيه.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أن الميناء خارج سيطرتها، ووصفت في كتاب وجهته لبعض الجهات الحكومية أن الوضع في الميناء يهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد عمر حسين بوقت سابق إن قرار إغلاق الميناء جاء بسبب استمرار حالة التسيّب، وانعدام الأمن، وخروجه عن سيطرة الجهات المختصة في الدولة.

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