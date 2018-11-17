زرموح: هذا ما إتفقنا عليه مع ضباط وأعيان ترهونة بشأن تأمين مطار طرابلس العالمي

ليبيا – كشف رئيس لجنة التواصل ومتابعة الترتيبات الأمنية رمضان زرموح عن عقد إجتماع خلال الأيام القليلة الماضية في مدينة ترهونة مع ضباط وأعيان المنطقة شهد تفاهم كبير من قبل قيادات القوات المسلحة وأعيان المنطقة من أجل وقف إطلاق النار وتنفيذه، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على تأمين وحماية المطار وطريقه من قبل كتيبه من القوات المسلحة وليس أي جهات أخرى.

زرموح قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” يوم الخميس وتابعته صحيفة المرصد إن الإجتماع شهد تفاهم كامل بدليل إنسحاب القوات التي كانت محتكة ببعضها ورجوعها لأماكنها سابقاً سواء من طرف آمر قوة الردع المشتركة أبو سليم غنيوة الككلي أو من ترهونة.

وكشف أن بنود الإتفاق في المستقبل نصت أن يكون المطار تحت حماية القوات المسلحة وعمل الشرطة على أن يكون طريق المطار تابع للمطار نفسه لتجنب وقوع أي إحتكاك بين جهات أخرى.

وإعتبر أن إلتزام أطراف النزاع في الإتفاق هو أمر أخلاقي بعد تعهدهم للجنة بتنفيذه، لافتاً إلى أن لجنة متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية تتواصل معهم وسيكون هناك إتفاقيات وبيانات مكتوبة وتوقيع لكل ماتم الإتفاق عليه.

زرموح أكد على أن تنفيذ الإتفاق بدأ من يوم الأربعاء الماضي من قبل منطقة ترهونة أو طرابلس وإنسحبت كل الآليات والأسلحة الموجودة في حالة التماس وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على أن يكون طريق المطار تحت حماية المنطقة العسكرية طرابلس.

ويرى رئيس لجنة التواصل ومتابعة الترتيبات الأمنية أن أي جهة أو شخص يقوم بتخريب الإصلاح يعتبر مخرب للقانون ولما تم الإتفاق عليه.

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