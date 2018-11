المتوسط:

انطلق صباح اليوم السبت من أمام فندق المهاري للتمركز في بلديات (أبوسليم وتاجوراء وسوق الجمعة وعين زارة)، ماراثون أطلقه المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء بمشاركة أطفال.

وأضاف المركز أن الماراثون أجرى كشوفات طبية «قياس السكر والضغط والطول والوزن» للمواطنين ؛ إحياءً لليوم العالمي للسكر .

The post «الوطني لعلاج السكر» بطرابلس يطلق ماراثون بمناسبة اليوم العالمي للسكر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية