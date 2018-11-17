بوفايد: المؤتمر الجامع سيكون مخرج من المأزق التشريعي للإنتقال إلى المرحلة الدائمة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الأستشاري أدريس بوفايد على أن المؤتمر الجامع سيكون المخرج من المأزق التشريعي والاجرائي في الانتقال من المرحلة الانتقالية الى المرحلة الدائمة .

بوفايد إعتبر في تصريح لقناة ليبيا بانوراما الجمعة تابعته المرصد بأن المخرجات التي ستصدر عن هذا الملتقى ستكون أكثر مصداقية وأكثر شمولية وستكون بمثابة الاستفتاء ، معتبراً التمثيل في الملتقى الجامع سيكون أكثر تمثيل لليبيين حتى من المؤتمر الوطني العام السابق ومجلس النواب.

وحول الضامن لنجاح المؤتمر ، علق بوفايد بأن الحضور بالتأكيد سيكون مميز وكبير ، وبأن صدور بيان يضم فقط 30 نائب ضد المؤتمر يعني وجود أكثر من 190 نائب ليسوا ضده ، معتراً ذلك يصب في مصلحة المؤتمر .

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن هذه الخطة الاممية تم دعمها في مؤتمر باليرمو من كافة الحاضرين ، مشدداً على ضرورة أن يخرج هذا المؤتمر الجامع بمبادئ محددة وجدول زمني وإلزام الجميع به من قبل المجتمع الدولي.

وختم بوفايد مداخلته بالتأكيد على أن المؤتمر سينجح وبأنه سيكون ملتقى ليبي بأمتياز لأنه سيعقد داخل ليبيا، معتبراً أن اللقاءات التى عقدت بالخارج من الضخيرات وصولاً لباليرمو ، مكملة لبعضها وتصب في مسار دعم ليبيا دولياً ، الدعم الذي يراه ضروري في بلد مترامي الأطراف مثل ليبيا والذي حتى لو عاد القذافي لن يستطيع إعادتها دون دعم دولي.

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