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دعوة لعدم استخدام القوة مع مهاجرين بميناء مصراتة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الليبية والأوروبية للعمل إلى حل مشكلة قضية المهاجرين المعتصمين في سفينة شحن في ميناء مصراتة، منبهة لضرورة أن يتم ذلك بعيدا عن استخدام القوة.

وأوضحت المنظمة أنه وبحسب القانون الدولي، فإنه لا يجبر أي شخص على التوجه إلى حيث يمكن أن تتعرض حياته للخطر.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية والأوروبية بعدم إجبار الـ79 مهاجرا المعتصمين في السفينة بميناء مصراتة على النزول بالقوة أو “اقتيادهم إلى أحد مراكز الاحتجاز، حيث من المرجح أن يتعرضوا للتعذيب وتجاوزات أخرى”، حسبما جاء في بيان للمنظمة.

وأنقذت سفينة الشحن هؤلاء المهاجرين، يوم 9 نوفمبر الجاري بعد أن كانوا على متن قارب مُهترئ أوشك على الغرق بالقرب من سواحل مدينة مصراتة.

ورفض أغلب المهاجرين مُغادرة السفينة على الرغم من محاولات خفر السواحل في مصراتة لإنزالهم، فيما قامت المنظمة الدولية للهجرة بإمدادهم بالمساعدات الضرورية من طعام وشراب وأغطية شتوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ياعفو يادولية….
    إشمعنى هؤلاء المهاجرين قلبكم حن عليهم يعنى مهجرى ( تاورغاء ) سبع سنوات عجاف ذاقوا المر فيهم
    وانتم حتى ( شجب لا )….!!؟
    يعنى مهجرى (تاورغاء ) امهم أرنب
    …!!؟ أرجوكم بطلوا (هرطقه )
    فقنا بيكم….!!

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