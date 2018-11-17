دعوة لعدم استخدام القوة مع مهاجرين بميناء مصراتة

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الليبية والأوروبية للعمل إلى حل مشكلة قضية المهاجرين المعتصمين في سفينة شحن في ميناء مصراتة، منبهة لضرورة أن يتم ذلك بعيدا عن استخدام القوة.

وأوضحت المنظمة أنه وبحسب القانون الدولي، فإنه لا يجبر أي شخص على التوجه إلى حيث يمكن أن تتعرض حياته للخطر.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية والأوروبية بعدم إجبار الـ79 مهاجرا المعتصمين في السفينة بميناء مصراتة على النزول بالقوة أو “اقتيادهم إلى أحد مراكز الاحتجاز، حيث من المرجح أن يتعرضوا للتعذيب وتجاوزات أخرى”، حسبما جاء في بيان للمنظمة.

وأنقذت سفينة الشحن هؤلاء المهاجرين، يوم 9 نوفمبر الجاري بعد أن كانوا على متن قارب مُهترئ أوشك على الغرق بالقرب من سواحل مدينة مصراتة.

ورفض أغلب المهاجرين مُغادرة السفينة على الرغم من محاولات خفر السواحل في مصراتة لإنزالهم، فيما قامت المنظمة الدولية للهجرة بإمدادهم بالمساعدات الضرورية من طعام وشراب وأغطية شتوية.

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