البعثة الأممية تعرب عن قلقها من الأشتباكات الدائرة بين المقارحة والمشاشية بمنطقة أبو قيلة

ليبيا – أعربت البعثة الاممية إلى ليبيا في بيان لها اليوم السبت عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة.

البعثة الاممية عرضت بحسب مكتبها الاعلامي تقديم المساعدة لإيجاد حل للمشكلة بين القبيلتين ، داعيةً إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والحوار.

كما أعرب الممثل الخاص غسان سلامة عن تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا في تلك المواجهات.

يشار إلى أنه قد إندلعت اشتباكات مسلحة يوم الأربعاء الماضي بين أبناء قبيلتي المقارحة والمشاشية بمنطقة بو قيلة الواقعة بين الشويرف والقريات ، بسبب تمسك كلا القبيلتين بأحقيتهم في أراضي في المدينة واصرار الطرفين على ملكيتها ، وأسفرت الموواجهات بين القبيلتين عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين .

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