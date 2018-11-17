مياه المجاري تملأ ساحات مدرسة سوكنة الابتدائية

تُعاني مدرسة سوكنة الابتدائية للبنات، من فيضان مياه الصرف الصحي وانتشار برك ومستنقعات تُهدد بانتشار الأوبئة والأمراض بين الطلبة.

وقال مدير المدرسة محمد بلقاسم بشير، إن آخر عملية صيانة أجريت في العام 2005، ونتيجة للإهمال المتكرر من الجهات ذات الاختصاص وعدم إجراء صيانة دورية لدورات المياه وأنابيب الصرف الصحي، فاضت مياه الصرف الصحي وحوّلت ساحات المدرسة إلى برك ومستنقعات.

واضطرت إدارة المدرسة إلى إغلاق فصول الاحتياط الموجودة قرب مستنقعات الصرف الصحي التي حرمت الطلبة أيضا اللعب والتنفس في الساحات الجانبية للمدرسة.

وقامت المدرسة بنقل طلبة فصول الاحتياط إلى الفصول الأخرى التي باتت تشهد ازدحاما مما يؤثر بشكل مباشر وسلبي على التحصيل العلمي للتلاميذ.

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