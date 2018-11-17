مواد منتهية الصلاحية تباع في طرابلس وحماية المستهلك تحذّر من المخاطر والاضرار

بالتزامن مع الحملات التفتيشية التي اطلقها جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع البلديات حذرت جمعية حماية المستهلك وادارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصناعة جميع التجار “جملة ونصف جملة ومفرّق” من بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية او مجهولة المصدر تحت أي ذريعة أو بيع مواد مهربة مؤكدة أنه ستتم معاقبة المخالفين بشدة.

ووفقاً لإحصائيات الحرس البلدي فإنه تم ضبط في طرابلس حتى الآن نحو 52 محال تجارية تقوم ببيع مواد مقاربة علي انتهاء الصلاحية تحت شعار ” تخفيضات “.

وقال يوسف القيلوشي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس ” للاقتصادية ” ان الفساد وانعدام المعايير وجد في كل الانشطة الاقتصادية التي تمارس حيث غاب الضمير نتيجة الظروف التي مرت بها ليبيا والتي حالت دون تنفيذ الجهاز لمهامه.

وقال الحملة بدأت بالتفتيش علي المخابز ومحال صناعة الاطعمة والحلويات حيث تم ضبط استخدام مواد منتهية الصلاحية ولوحظ انتشار الحشرات وانعدام النظافة الي جانب تشغيل عمالة بدون شهائد صحية.

وقال حملة التفتيش علي المخابز ومحال صناعة الاغذية والحلويات شملت اقفال فوري لعدد 46 نشاط وتنبيه بالأقفال لعدد 102 نشاط.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تم إغلاق الكثير من المحلات والمعامل والمصحات في طرابلس وباقي المدن بسبب مخالفتها للشروط الصحية، أو قيامها بمخالفات غر قانونية.

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