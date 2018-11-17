السفير الأمريكي لدى ليبيا يستأنف عمله في تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد استئنافه للعمل قبل يومين، أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم السبت عن عودة السفير “بيتر ويليام بودي” لمقر السفارة في تونس.

وكان بودي عاد للعمل في تاريخ الخامس عشر من نوفمبر الجاري ، ليستأنف عمله كقائم بأعمال مكتب ليبيا الخارجي في تونس.

وأوضحت السفارة بحسب مكتبها الإعلامي بأن بودي عاد لممارسة عمله في الوقت الذي يستعد فيه الليبيين لاغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراق لجميع مواطنيها.

وأشارت السفارة الى أهمية العلاقات القوية التي بناها بودي في ليبيا مع الأطراف المختلفة ، مؤكدةً على مواصلة الولايات المتحدة العمل مع شركائها الليبين والدوليين من خلال شراكة وثيقة .

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