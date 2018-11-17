البعثة الأممية ترحب بمحاسبة مجلس الأمن مقوضي استقرار ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة بالتزام مجلس الأمن في محاسبة من يسعون لتقويض الاستقرار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق السيادية وفق قولها.

ويأتي هذا البيان عقب إعلان الخارجية البريطانية تأمينها إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد آمر لواء الصمود صلاح بادي تشمل منعه من السفر وتجميد أرصدته.

ترحب بعثة #الأمم_المتحدة بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في #ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية. https://t.co/4Jov7yuvO2

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 17, 2018

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