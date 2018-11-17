نائب تونسي ينفي اتفاقا لتبادل النفط مقابل السلع بين تونس وليبيا

نفى نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب التونسي المهدي براهم وجود ما يسمى النفط مقابل السلع في التعاملات التجارية بين ليبيا وتونس.

وأضاف براهم في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن مجلس النواب واللجنة المالية لم تصلهم أي اتفاقية من الحكومة التونسية تنص على أن يكون التبادل بطريقة النفط مقابل الغذاء مع ليبيا، وفق قوله.

وأوضح عضو مجلس النواب التونسي أن أسلوب المقايضة سلعة مقابل سلعة أمر قديم؛ ولم يعد مستخدم بين الدول، وأن التبادل التجاري بين ليبيا وتونس سيكون بالعملة كما هو متبع في جميع التبادلات التجارية العالمية.

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