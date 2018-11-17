اجتماع مرتقب للجنة خبراء السودان وتشاد وليبيا والنيجر

كشف وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد، السبت، عن اتفاق وزراء خارجية السودان وليبيا والنيجر وتشاد على عقد اجتماع للجنة الخاصة بخبراء الدول الأربع نهاية نوفمبر الجاري.

وأضاف الدرديري، وفق صحيفة الشروق السودانية، أن اللجنة ستجتمع في العاصمة النيجرية نيامي في ديسمبر المقبل.

وأشار الدرديري إلى أن وزراء خارجية الدول الأربع عقدو اجتماعًا على هامش أعمال قمة الدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسسي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مضيفًا أن الاجتماع جاء لتأكيد أهمية المضي قدمًا في التعاون والتنسيق المقرر بين تلك الدول.

يشار إلى أن وزراء خارجية السودان وليبيا وتشاد والنيجر عقدوا اجتماعا بالعاصمة التشادية أنجامينا في أكتوبر الماضي، بشأن تعزيز أمن الحدود المشتركة بين الدول الأربع، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.

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