بالفيديو | شقيق وسام بن حميد يتوعد :تجديد العهد وإن غداً لناظره لقريب

ليبيا – إستنكر قيس بن حميد شقيق المسؤول العسكري لما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي الارهابي وسام بن حميد في الذكرى الثانية لمقتل شقيقه ما حدت له ومن معه ممن وصفهم بـ”رفاق الحرية والإيمان والفضيلة”، مبيناً بأن شقيقه ومن معه قد سالت دمائهم لتنير الطريق لمن بعدهم ، وذلك بحسب تعبيره.

بن حميد دعا في مداخلة هاتفية أذيعت على قناة “النبأ” أمس الجمعة وتابعتها صحيفة المرصد كل من وصفهم بـ “الثوار والليبيين الأحرار” بدون إستثناء إلى توحيد الصف ضد من أسماهم بـ”بائعي الوطن” الذين عاثوا في البلاد فساداً وهم ذات الوجوه الموجودة في السلطة الآن منذ سنوات والتي قسمت البلاد حسب قوله.

واضاف :”يجب تجديد العهد لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم حتى ينيروا الطريق لمن بعدهم ، هذه أقوى رسالة يقدمها الإنسان أن يضحي بروحه ودمه في سبيل قضيته، هم أحياء عند ربهم وفي قلوبنا وبين أهلنا من خلال وجود صور وسام ومن معه في ميدان الشهداء في طرابلس مما يدل على إستمرار روح فبراير فليبيا لم تخلى من الأحرار أمثال وسام”.

وأكد على أن عائلتهم كانت على تواصل دائم مع نجلهم وسام قبل مقتله وبشكل يومي حتى في أوقات الإشتباكات، معتبراً ان ذلك يدل على صدق القضية وصدق الطريق التي كان يسير بها حسب تعبيره وقال :” شقيقي وكل من هم الآن على درب من الأحرار قد وقع عليهم الظلم ومن الضروري توحيد صف كل أحرار ليبيا وثوارها وتجديد العهد بأقرب وقت”.

وإختتم مداخلته متوعداً بما يبدوا أنها معركة جديدة يجري التحضير لها وقال :”إن غداً لناظره قريب سيروا شيء من ثوار ليبيا بصفة عامة على نهج وسام بن حميد والأحرار الذين قتلوا ولن نترك قضيتنا إلى حين موتنا”.

المرصد – متابعات

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