اتحاد المصارف العربية يكرم مصرف الجمهورية بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيسه

منح اتحاد المصارف العربية مصرف الجمهورية جائزة التميز باعتباره أهم البنوك الليبية التي تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني الليبي الى جانب مشاركته في مؤتمرات وانشطة الاتحاد طيلة السنوات السابقة وذلك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2018 بمدينة بيروت اللبنانية بالتزامن مع مرور 45 عاماً على تأسيسه.

وقد زار جناح مصرف الجمهورية الذي اقيم على هامش المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والمصرفية اللبنانية والعربية منهم رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه ورئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة ممثلا لرئيس الحكومة اللبنانية والامين العام للاتحاد الاستاذ وسام فتوح ومدير شركة الجهود المشتركة الاردنية والرئيس التنفيدي للمنظمة العالمية الصينية للاتصالات ومدير عام مصرف التجارة والتنمية الليبي وقد دار حوار ونقاش مع مسؤولي جناح مصرف الجمهورية عن كيفية تبادل الخبرات وتطوير قدرات الموارد البشرية.

وفي سياق متصل قام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب باختيار الاستاذة امال ودان مدير ادارة تنمية الموارد البشرية بمصرف الجمهورية كرئيسة مجموعة مديري الموارد البشرية في الوطن العربي .

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