المصرف المركزي يشارك في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط

شارك الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم أمس الجمعة بتونس في اعمال المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط تحت شعار ” السياسات الاقتصادية التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” والذي يُنظمه بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.

وحضر المؤتمر محافظي البنوك المركزية لإسبانيا وتونس والمغرب والجزائر وممثلي البنوك المركزية في مالطا وفرنسا وإيطاليا وممثل البنك المركزي الأوروبي، وسُفراء الدول المشاركة، إضافةً إلى العديد من المنظمات الدولية والأكاديمية.

تناول المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة البحر المتوسط.

كما تطرق المؤتمر إلى خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.

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