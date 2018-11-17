الأسبوع العالمي للريادة يطلق مشروع المدرسة الليبية لريادة الأعمال للتعلم عبر الانترنت (LIBUS)

برعاية وزير التخطيط نظم معهد التخطيط بالتعاون مع برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة احتفالية الأسبوع العالمي للريادة صباح الخميس الماضي.

ويعتبر الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي.

وحضر الاحتفالية كل من الوزراء التخطيط والاقتصاد والمالية وعدد من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة دراسات العليا المهتمين بهذا البرنامج وقدمت خلاله كلمات والشروح التي توضح أهمية الريادة في البلاد والفائدة للجميع لو تحصلت على دعم من الدولة.

يذكر بأن ضمن هذه الاحتفالية تم اطلاق مشروع المدرسة الليبية لريادة الأعمال للتعلم عبر الانترنت (LIBUS) وبإشراف وتنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا ودعم من الاتحاد الأوروبي.

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