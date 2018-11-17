وزراء مالية 5+5 يعقدون الأحد اجتماعًا بالجزائر

ذكرت صحيفة الجمهورية الجزائرية، السبت، أن وزراء مالية دول 5+5 سيعقدون اجتماعًا، الأحد، في العاصمة الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يمثل فرصة لوزراء مالية ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية للقاء، ودراسة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بالمالية والاستثمار.

وسيبحث الوزراء مسائل تبادل المعلومات في مجال الجمارك والسياسات الضريبية بما يساعد على تطوير التكنولوجيات المالية بين الدول العشر، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن تجمع 5+5 يضم كلا من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، في مقابل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

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