حفتر يبحث مع قبائل الجنوب آلية تأمين المدن هناك  

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي وفدًا من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة الجفرة ومحيطها إضافة إلى أعيان ومشائخ قبائل المحاميد في سبها وضواحيها .

وناقش المشير حفتر مع الأعيان والمشايخ أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه، مؤكدين أنهم يقفون خلف قيادة الجيش في تأمين الوطن وكرامة المواطن.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت منذ ساعات الصباح الأولى استنفار أمني لكافة الأجهزة الأمنية وإغلاق لبعض الشوارع الرئيسية لتأمين وفد القبائل، والقائد الجيش .

تجدر الإشارة إلى أن الجنوب الليبي يعيش منذ سنوات أزمات متتالية، وغيابا شبه تام لمؤسسات الدولة، ناهيك عن الوضع الأمني المتردي، والنقص في كافة مقومات الحياة، حيث ألقت الأزمات بكل ثقلها على سكان المناطق الجنوبية، من عجز عن توفير السيولة وتوقف دائم للكهرباء وخاصة غياب كل مقومات الظروف الصحية الملائمة، تنضاف إلى أزمة انقطاع البنزين وغلاء الأسعار.

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