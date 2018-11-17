البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء المواجهات بين المشاشية والمقارحة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة.

ودعت البعثة في تغريدة لها على تويتر كافة الأطراف إلى ضبط النفس ووقف أعمال التصعيد بحسب وصفها.

تعرب بعثة #الأمم_المتحدة للدعم عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة. وإذ تعرض البعثة مساعيها الحميدة، فإنها تدعو لضبط النفس ووقف التصعيد والحوار. ويعرب الممثل الخاص #غسان_سلامة عن تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى pic.twitter.com/fN1DvJ3WuU

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 17, 2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار